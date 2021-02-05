Учёный назвал причины, по которым инопланетяне не посещают Землю

https://static.news.ru/photo/e3f37cae-6980-11e9-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Инопланетяне не посещают Землю, поскольку считают людей глупыми, а также из-за цвета зелёной травы на планете. К такому выводу пришёл профессор астрономии из Гарварда Ави Леб.

Как сообщает LADbible, Ави Леб является автором сотен научных работ на тему чёрных дыр и начала существования Вселенной. Он работал со Стивеном Хокингом и 10 возглавлял астрономический факультет Гарварда.

При этом учёный часто выступает в оппозиции учёному большинству. Так, он считает космический объект, который его коллеги отнесли просто к камню, частью инопланетной технологии.

Астероид вытянутой формы был открыт в 2017 году. Он летел от Земли, при этом ускоряясь. Леб полагает, что это мог быть какой-либо мусор, оставленный экипажем инопланетян, или часть их корабля, который освободился за ненадобностью и в связи с тем, что инопланетяне решили не наносить людям визит.

Причина отказа от общения. по мнению учёного, может заключаться в уровне интеллекта землян или, например, в цвете земной травы. Ведь большинство планет в космосе вращается вокруг карликовых звёзд, в несколько раз меньших, чем Солнце и в несколько раз холоднее, поэтому они красные.

Поэтому, если вы подумаете о межзвёздных туристических агентах, они не будут продавать Землю как желательное место назначения, потому что для инфракрасных глаз большинства существ в Млечном Пути зелёная трава не особенно привлекательна, они хотят тёмно-красную траву, так что это может быть объяснением, почему они не приезжают к нам, — заключил Леб.

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