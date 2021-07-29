Учёные заявили об устойчивости «лямбда»-штамма COVID к иммунитету

Штамм коронавирусной инфекции «лямбда», который распространился в Южной Америке, сильно заразен и устойчив к иммунитету. К подобному выводу пришли японские учёные. Результаты работы опубликованы на портале bioRxiv.

Специалисты выяснили , что «лямбда» имеет мутацию, которая позволяет вирусу «уклоняться» от нейтрализующих антител. Это связано с изменением характера сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2. Антитела к нему часто не прилипают, чтобы сдерживать его распространение в организме.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове отметила, что распространение варианта коронавируса «лямбда» зафиксировано более чем в 30 странах мира, преимущественно в Южной и Северной Америке.

ВОЗ занесла штамм COVID-19 «лямбда» в список представляющих интерес в июне текущего года. Впервые же штамм был зарегистрирован в декабре 2020 года в Перу.



