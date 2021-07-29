Учёные заявили об устойчивости «лямбда»-штамма COVID к иммунитету

Штамм коронавирусной инфекции «лямбда», который распространился в Южной Америке, сильно заразен и устойчив к иммунитету. К подобному выводу пришли японские учёные. Результаты работы опубликованы на портале bioRxiv.
Специалисты
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове отметила, что распространение варианта коронавируса «лямбда» зафиксировано более чем в 30 странах мира, преимущественно в Южной и Северной Америке.
ВОЗ занесла штамм COVID-19 «лямбда» в список представляющих интерес в июне текущего года. Впервые же штамм был зарегистрирован в декабре 2020 года в Перу.