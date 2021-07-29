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Учёные заявили об устойчивости «лямбда»-штамма COVID к иммунитету

20:21, 29 июля 2021
Учёные заявили об устойчивости «лямбда»-штамма COVID к иммунитету Фото: pixabay.com
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Штамм коронавирусной инфекции «лямбда», который распространился в Южной Америке, сильно заразен и устойчив к иммунитету. К подобному выводу пришли японские учёные. Результаты работы опубликованы на портале bioRxiv.

Специалисты выяснили, что «лямбда» имеет мутацию, которая позволяет вирусу «уклоняться» от нейтрализующих антител. Это связано с изменением характера сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2. Антитела к нему часто не прилипают, чтобы сдерживать его распространение в организме.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове отметила, что распространение варианта коронавируса «лямбда» зафиксировано более чем в 30 странах мира, преимущественно в Южной и Северной Америке. 

ВОЗ занесла штамм COVID-19 «лямбда» в список представляющих интерес в июне текущего года. Впервые же штамм был зарегистрирован в декабре 2020 года в Перу.


 

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