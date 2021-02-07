Учёные заявили о «важных уликах», найденных в ходе посещения Ухани

https://static.news.ru/photo/7cc9a472-6956-11eb-b9ad-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Ng Han Guan/ТАСС

Учёные из группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие китайский город Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка коронавируса в декабре 2019 года, заявили об обнаружении «важных улик».

Специалисты побывали в Уханьском институте вирусологии, посетили местный рынок морепродуктов Хуанань, а также крупнейший рынок Байшачжоу, где продаются свежее мясо и рыба. Ранее они также проинспектировали две больницы, которые первыми начали принимать пациентов с COVID-19.

По словам зоолога из Нью-Йорка Питера Дашака, «важные улики» были обнаружены в ходе посещения рыбного рынка Хуанань. Как пишет Bloomberg со ссылкой на специалиста, рынок был закрыт сразу после выявления инфекции, поэтому он «практически не был повреждён».

Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, что мы застали, — рассказал Дашак.

По его словам, эксперты ВОЗ по прибытии в Китай разделились на три группы, которые сосредоточились на животных как возможном источнике вспышки инфекции, а также на эпидемиологии и распространении COVID-19. Дашак отметил, что к концу поездки, вероятно, получится сформировать целостную картину «что произошло», а найденные «улики» помогут определить источник заболевания и пути его распространения.

Как сообщал NEWS.ru, эксперт группы ВОЗ от России Владимир Дедков заявил, работа в Институте вирусологии в Ухани организована слишком хорошо, чтобы можно было представить утечку из неё какого-нибудь вируса.