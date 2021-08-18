Учёные заявили о снижении эффективности Pfizer против «дельта»-штамма

Британские учёные пришли к выводу, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer против «дельта»-штамма со временем падает. Результаты исследования специалистов опубликованы на сайте Оксфордского университета.

Специалисты сравнили вакцины Pfizer и AstraZeneca. Выяснилось, что первый препарат после второго укола обеспечивает защиту на 85%, а второй — лишь на 68%. Однако спустя три месяца эффективность Pfizer падает до 75%, а эффективность AstraZeneca опускается до 61%. При этом, как отметили учёные, снижение действия препарата гораздо чаще наблюдалось среди лиц в возрасте от 35 лет, чем среди людей более молодого возраста. В то же время эффективность вакцин через четыре-пять месяцев останется неизменной.

Ранее врачи выяснили, что у перенёсшего коронавирус человека на ногтях могут появиться горизонтальные линии. Углубления у основания ногтей или красные пятна под ними тоже являются возможными признаками перенесённого заболевания. Кроме того, оранжевые кончики ногтей или их выпадение стоит воспринимать как повод для похода к врачу.