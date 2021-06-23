Учёные выявили характерный для мужчин симптом COVID
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:48, 23 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Учёные из Техасского университета выявили характерный только для мужчин симптом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Express.
Специалисты выяснили, что COVID-19 может поражать семенники больного. Подобный вывод был сделан после опытов на хомяках. По данным учёных, в мире зафиксированы случаи, когда заболевшие коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчётах отмечено снижение уровня тестостерона.
Вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных хомяков, но позднее его концентрация снизилась. Учёные подчеркнули, что у мужчин с лёгким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. В перспективе специалисты планируют смоделировать состояния, связанные с тяжёлой формой коронавируса.
Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, — заявили учёные.
Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «дельта-плюс» (B.1.617.2.1), который начал распространяться в Индии, отличается молниеносной заразностью. Учёный отметил, что заразиться данным штаммом вируса можно просто проходя мимо инфицированного человека без маски. Также «дельта-плюс» устойчив к моноклональным антителам и способен «обходить» иммунитет.