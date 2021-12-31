Учёные выяснили, что «омикрон» медленнее других штаммов поражает лёгкие

Штамм коронавируса «омикрон» наносит значительно меньший вред лёгким по сравнению с другими штаммами смертоносной инфекции. К такому выводу пришли учёные из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета, препринт их исследования опубликовал журнал Research Square.

При этом специалисты установили , что «омикрон» способен вызывать менее тяжёлое течение болезни. Это подтвердила серия экспериментов, которую учёные провели на мышах и хомяках. Заражённые животные, как правило, имели более лёгкие симптомы заболевания и редко сталкивались с потерей веса.

Ранее стало известно, что жителей США в январе ждёт «буря» заражений «омикрон»-штаммом, сообщил специалист по инфекционным заболеваниям Университета Миннесоты Майкл Остерхолм. По его словам, с трудностями столкнётся всё американское общество. Месяц станет вирусной бурей, предупредил он.