Учёные узнали предел жизни человека

«Красный» уровень террористической угрозы введён в Жамбылской области Казахстана, пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал «Хабар-24». В Алма-Ате тем временем на въезде в город установлены блок-посты — как рассказал репортёр RTVI, солдаты тормозят все машины и выводят людей с поднятыми руками для досмотра.

«Красный» уровень террористической угрозы был введен в Жамбылской области Казахстана, — сообщили в эфире. В Нур-Султане обстановка спокойная: авиаперевозчик Air Astana 8-9 января выполнит рейсы между Москвой и Нур-Султаном, сообщили...