Учёные узнали предел жизни человека

Канадские исследователи из Монреальского университета установили во время сбора статистических данных, что к концу XXI века простой человек сможет доживать до 130 лет, а предел продолжительности жизни достигнет 180 лет, об этом сообщает Daily Mail. По словам учёного Лео Бельзиля, увеличение продолжительности жизни людей усилит нагрузку на систему здравоохранения.
К 2100 году будет побит рекорд максимальной продолжительности жизни, составивший 122 года. По некоторым данным, можно предположить отсутствие верхнего предела продолжительности жизни человека, — рассказал Бельзиль.
Академик РАН Лео Бокерия недавно рассказал, что человек должен жить как минимум до 100 лет. По словам Бокерии, есть свидетельства, что люди доживали до 180 лет, но он не вполне доверяет этим показателям. По мнению хирурга, возможно, когда эти люди родились, ещё не было чётких учётных записей. В этом случае установить точный возраст проблематично.