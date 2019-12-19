Исследователи сняли из космоса, как ледник Купол Вавилова в Сибири стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток.
В море ушло почти всё западное крыло ледника. С 2013 года «Купол Вавилова» потерял почти 11 процентов массы или девять с половиной млрд тонн льда, по подсчётам учёных. Видеомодель на основе снимков опубликована на YouTube.
Специалисты отмечают, что с годами усиливающийся ледяной поток может привести к повышению уровня Мирового океана.
Ранее NEWS.ru писал, что Монреальский протокол 1987 года по прекращению производства веществ, разрушающих озоновый слой, оказался первым международным соглашением, успешно замедлившим приближение климатической катастрофы.
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