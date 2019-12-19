https://static.news.ru/photo/611e362c-227e-11ea-a3de-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Исследователи сняли из космоса, как ледник Купол Вавилова в Сибири стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток.

В море ушло почти всё западное крыло ледника. С 2013 года «Купол Вавилова» потерял почти 11 процентов массы или девять с половиной млрд тонн льда, по подсчётам учёных. Видеомодель на основе снимков опубликована на YouTube.

Специалисты отмечают, что с годами усиливающийся ледяной поток может привести к повышению уровня Мирового океана.

Ранее NEWS.ru писал, что Монреальский протокол 1987 года по прекращению производства веществ, разрушающих озоновый слой, оказался первым международным соглашением, успешно замедлившим приближение климатической катастрофы.