Учёные рассказали, откуда взялась вода на Луне

https://static.news.ru/photo/a0757c6c-6478-11eb-9158-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная группа учёных выдвинула неожиданную теорию происхождения воды на Луне. По их мнению, вода на спутник нашей планеты попадает с потоком магнитосферных ионов. Таким образом, исследователи предположили, что жидкость переносится на небесное тело ветром с Земли.

В качестве подтверждения своей версии они приводят данные, полученные от японского спутника Kaguya. Его сенсоры зафиксировали присутствие земных ионов рядом с поверхностью Луны.

В верхней части атмосферы Земли присутствует большое количество ионов водорода. Слой плазмы, связанный с магнитосферой Земли, может доставлять частицы водорода на Луну, особенно к её к полюсам.

Кроме того, кислород в той же магнитосфере способен переноситься на большие расстояния, в том числе и к поверхности спутника планеты, полагают специалисты. В периоды геомагнитной активности ионы кислорода попадают на поверхность Луны, «базируясь» на её полюсах, передаёт Astrophysical Journal Letters.

К слову, такую теорию подтверждает факт наличия запасов на небесном теле замёрзшей воды. Их обнаружили на южном полюсе космического объекта. В частности, в тени кратеров были найдены фрагменты, похожие на стеклянные бусины или микроскопические снежные шары.

Ранее NEWS.ru писал, что Луна влияет на продолжительность сна человека. К такому выводу пришли американские учёные, занимающиеся исследованиями естественных циркадных ритмов людей.

Специалисты из Вашингтонского университета организовали эксперимент, в котором приняли участие 750 человек разного возраста и социального статуса, проживающие в разных частях страны. В результате учёные смогли выяснить, что подопытные тратят одинаковое количество времени на сон — в зависимости от модуляции Луны.