Учёные рассказали о защищённости от новых штаммов через год после заражения

Антитела одинаково защищают от оригинальных штаммов, а также от «альфа» и «дельта»-вариантов даже через год после заражения коронавирусом, однако они хуже справляются с «бета» и «гамма»-вариациями. Результаты данного исследования были опубликованы в статье электронной библиотеки medRxiv.

Группа шведских учёных под руководством Шарлотты Толин, научного сотрудника Каролинского института в Упсале (Швеция), провела проверку того, насколько долго иммунитет переболевших и вакцинированных людей может защищать пациентов от повторного заражения.

В рамках исследования каждые четыре месяца учёные брали образцы крови ста добровольцев, переболевших коронавирусом в лёгкой форме в конце весны 2020 года, для проверки способности их иммунитета противостоять оригинальным и новым штаммам.

Через некоторое время количество антител у переболевших значительно снизилось, однако они продолжали эффективно нейтрализовать частицы коронавируса. Это касалось как оригинальных штаммов, так и британской и индийской вариации вируса. С другой стороны, учёные обнаружили, что антитела переболевших значительно хуже воздействовали на бразильский и южноафриканский штаммы вируса.

Похожие результаты были получены в группе привитых вакцинами Pfizer и AstraZeneca. Это, по мнению исследователей, говорит о том, что и перенесённая инфекция, и вакцины способствуют выработке стабильного иммунитета к оригинальной версии COVID-19, а также к «альфа» и «дельта»-штаммам.

Ранее профессор кафедры биостатистики и эпидемиологии Университета Южной Австралии Адриан Эстерман рассказал, что существующие вакцины от коронавируса, скорее всего, смогут защитить население мира от «йота»-штамма. По его словам, будущее за увеличением «иммунологической широты» вакцин — способностью нейтрализовать самые разные мутации вируса.