Учёные рассказали о реальном числе заболевших коронавирусом в мире

https://static.news.ru/photo/4a38ec1c-2a71-11eb-9d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/Global Look Press

Учёные из Австралийского национального университета в Канберре заявили, что количество инфицированных коронавирусом в мире в шесть раз больше, чем свидетельствует официальная статистика.

К таким выводам исследователи пришли благодаря использованию метода ретроспективного анализа. Они проанализировали число смертей в 15 странах мира с общим населением 817 миллионов человек, причиной которых стал COVID-19. Затем подсчитали, сколько должно быть заражено человек, чтобы достичь такого уровня смертности.

Выяснилось, что с 28 марта по 31 августа 2020 года истинный уровень инфицирования был в 6,2 раза выше, чем указывается в статистике, основанной на тестах.

В частности, в Италии число инфицированных коронавирусом в 17 раз выше, в Австралии — в 5 раз выше, чем указывается в отчётах.

Такие заниженные данные связаны, по мнению учёных, с большим числом ложноотрицательных результатов, недостатком тестов в некоторых странах, а также с тем, что многие скрывают своё заражение, пишет Royal Society Open Science.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские медики зафиксировали 23 610 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2 015 608 человек, из них в настоящее время болеют 454 102 человека.

По мнению эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, в значительной части регионов России стабилизировалась ситуация с ежедневной заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Так, в скором времени выйти на плато по заболеваемости должны 23 региона, в том числе Севастополь, Камчатский край, Архангельская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Ростовская область и Ханты-Мансийский автономный округ.