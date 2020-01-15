https://static.news.ru/photo/469a6304-3780-11ea-9d73-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что регулярная сексуальная активность снижает риск возникновения ранней менопаузы у женщин.

Учёные считают, что отсрочить климакс помогают как половые акты, так и оральный секс, сексуальные прикосновения, ласки и самостимуляции, уточняет LBC News. Эксперты полагают, что отсутствие сексуальной активности сигнализирует организму о необходимости инвестировать ресурсы в другое место, поскольку овуляция является «дорогостоящим процессом».

Ведущий автор исследования Меган Арно пояснила: результаты исследования показывают, что организм предпочитает не тратить ресурсы впустую, если женщина не занимается сексом, то есть не имеет вероятности забеременеть.

Ранее специалисты из Медицинской школы Университета Питтсбурга заявили, что снижение сексуального влечения у пожилых женщин далеко не всегда связано с гормональными изменениями в организме, писал NEWS.ru.