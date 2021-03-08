Учёные рассказали, какие животные могут заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/96af790e-8010-11eb-a3db-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десятки животных могут заразиться коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришла группа китайских учёных, которые провели соответствующее исследование.

Результаты опубликованы в американском научном журнале PNAS. Из них следует, что вирусом SARS-CoV-2 могут заразиться лошади, кошки, рогатый скот и даже дельфины. Вирус проникает в их клетки через рецептор АСЕ2, а он есть не только у людей. В общей сложности сообщается о 44 видах млекопитающих, которые могут заразиться коронавирусом, хотя вероятность является для каждого разной. Кроме того, существует вероятность передачи вируса от больного животного человеку.

Чтобы помешать зоонозной передаче SARS-CoV-2 человеку, необходимо идентифицировать скопление больных животных или тех, кто является носителем вируса. <...> Для межвидовой передачи SARS-CoV-2 от промежуточных носителей к людям вирусу необходимо преодолеть по крайней мере два основных генетических барьера хозяина: особенности вирусных взаимодействий S-белка и рецепторов ACE2 и вероятность противовирусного иммунного ответа, — говорится в тексте исследования.

Поясняется, что животные могут заражаться от человека и передавать вирус человеку. При этом они также способны заражать и сородичей.

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