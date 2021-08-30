Учёные раскрыли секрет кессонной болезни

Норвежские исследователи добились прорыва в изучении синдрома декомпрессии. Об этом сообщает NRK.

Так называемая болезнь дайверов известна уже на протяжении десятилетий. Она возникает при резком подъеме с глубины у аквалангистов, когда в крови появляются пузырьки газа, которые вызывают воспаления, способные нанести серьезный вред здоровью или даже убить ныряльщика. Теперь норвежским ученым удалось раскрыть секрет этого странного явления.

Как говорят специалисты университета Тронхейма, иммунная система при такой нагрузке начинает вести себя как при атаке патогенных клеток, вызывая воспалительные процессы, как при аутоиммунных заболеваниях. Открытие причин болезни позволит медикам делать специфические анализы и быстрее диагностировать кессонную болезнь, чтобы сохранить здоровье и, возможно, даже жизнь дайверам.

В 2018 году при поисковых работах пропавшего самолета Boeing погиб водолаз. Ныряльщик умер от декомпрессионной болезни после подъема с большой глубины.