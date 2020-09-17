Учёные проследили, как древние люди мигрировали из Африки в Евразию

https://static.news.ru/photo/4101070e-f8cd-11ea-9c98-fa163e074e61_660.jpg Пустыня Нефуд Фото: CHARLES T.G. CLARKE/wikipedia.org

На севере Саудовской Аравии учёные обнаружили сотни окаменелых следов людей и животных, которые показывают, как древние жители Африки уходили в Евразию.

Результаты исследования опубликованы в виде статьи в журнале Science Advances. Группа учёных из Института химической экологии Общества Макса Планка (ФРГ) с Мэтью Стюартом во главе обнаружила оставленные 120 тыс. лет следы на берегу пересохшего озера Алатар в пустыне Нефуд. Исследователи нашли здесь сотни следов животных и семь человеческих.

По мнению палеонтологов, 120 тыс. лет назад окрестности озера напоминали травянистую саванну, поэтому сюда на водопой приходили животные. Учёные предположили, что небольшая группа Homo sapiens устроила у Алатара стоянку по пути в Евразию, однако надолго задерживаться не стала. Анализ отпечатков показал, что группа состояла из двух-трёх человек.

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