Учёные проследили, как древние люди мигрировали из Африки в Евразию

На севере Саудовской Аравии учёные обнаружили сотни окаменелых следов людей и животных, которые показывают, как древние жители Африки уходили в Евразию.
Результаты исследования
По мнению палеонтологов, 120 тыс. лет назад окрестности озера напоминали травянистую саванну, поэтому сюда на водопой приходили животные. Учёные предположили, что небольшая группа Homo sapiens устроила у Алатара стоянку по пути в Евразию, однако надолго задерживаться не стала. Анализ отпечатков показал, что группа состояла из двух-трёх человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что забайкальские археологи раскопали жилище древнего человека на галечнике Усть-Мензы в юго-западной части региона. По словам учёных, находка оказалась неожиданной, несмотря на то что она была сделана на месте древнего комплекса.
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