Учёные предупредили о страшной пандемии ещё от одного вируса летучих мышей

https://static.news.ru/photo/6e402076-76ac-11eb-a8f0-96000091f725_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Учёные из Коалиции за эпидемические готовности к инновациям (CEPI) предупредили об опасности новой смертоносной пандемии.

Представители организации назвали передаваемый фруктовыми летучими мышами вирус Nipah крайне опасным. Согласно их данным, показатели смертности при заражении составляют от 40 до 75%. Заболевание может протекать бессимптомно, а также вызывать серьёзные респираторные проблемы и энцефалит, отёк головного мозга.

Учёные отметили длительный инкубационный период инфекции, иногда составляющий до 45 дней, а также высокую вероятность мутаций вируса. Эксперты боятся, что он может быстро разлететься по странам Юго-Восточной Азии.

Ранее стало известно, что вирус Nipah был включён в список Всемирной организации здравоохранения как один из наиболее опасных для человечества. Лекарств и вакцин для лечения этой инфекции нет. У фармацевтических компаний пока не существует проекта по созданию препарата для противодействия Nipah. В качестве лечения болезни применяется симптоматическая интенсивная терапия.

Для профилактики инфицирования ВОЗ рекомендует ограничить доступ летучих мышей — носителей к соку финиковых пальм, а также к другим продуктам. При этом перед употреблением свежий сок финиковой пальмы необходимо вскипятить, а фрукты хорошо вымыть и очистить от кожуры. Кроме того, запрещается употреблять плоды со следами укусов летучих мышей, писал NEWS.ru.