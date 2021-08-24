Европу предупредили о частых наводнениях из-за изменения климата

Исследователи из группы World Weather Attributions предупредили о высокой вероятности повторения экстремальных ливней и наводнений, которые были в Европе этим летом, на фоне глобальных изменений климата. Их выводы опубликованы на официальном сайте.

По мнению учёных, глобальное потепление повлияло на увеличение вероятности таких сильных дождей в Западной Европе в 1,2–9 раз. Они отметили, что ливни в этом регионе уже стали на 3–19% сильнее из-за вызванных деятельностью человека климатических изменений.

Исследователи также предупредили, что из-за продолжающегося роста объёмов выбросов парниковых газов и повышения температуры такие природные явления будут происходить чаще. При нынешних условиях климата подобные экстремальные ливни пока могут случаться один раз в 400 лет.

Разгул стихии в ФРГ произошёл в середине июля из-за сильных ливней, они начались в районах Северного Рейна — Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Притоки Рейна вышли из берегов. Минобороны объявило в стране военную тревогу, помощь местным жителям оказывали около 850 военнослужащих. Наиболее пострадавшие районы посетила канцлер Германии Ангела Меркель.

В результате стихийного бедствия, как сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, пострадали трое россиян.