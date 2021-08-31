Названа главная причина смерти пациентов с COVID

Основная причина тяжёлых случаев коронавирусной инфекции, приводящих к летальному исходу, — высокая концентрация коронавируса в лёгких. К такому выводу пришли американские учёные. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Специалисты собрали образцы лёгочных тканей 589 мужчин и женщин, которые были госпитализированы с тяжёлой формой коронавируса. Всем им была сделана процедура бронхоскопии для очистки лёгких. Врачи определили состав присутствующих в тканях микробов, бактерий и грибков, а также количество вируса SARS-CoV-2 и тип иммунных клеток.

Учёные выяснили, что умершие от коронавируса люди имели в среднем в десять раз больше вирусной нагрузки в нижних дыхательных путях, чем выздоровевшие тяжёлые пациенты. При этом специалисты не нашли доказательств того, что причиной смерти была вторичная бактериальная инфекция, однако, по словам авторов работы, это может быть связано с тем, что практически всем тяжелобольным прописывали курс антибиотиков.

Ранее Министерство здравоохранения Новой Зеландии подтвердило факт выявления нового штамма коронавируса C.1.2 с повышенной степенью мутации. Он был обнаружен у мужчины, приехавшего из-за границы.