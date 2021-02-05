Учёные объяснили, почему похудение старит лицо

https://static.news.ru/photo/50bb411e-6907-11eb-a186-96000091f725_660.jpg Фото: temperaturka.com

Исследователи в США выяснили, почему сильное похудение делает лицо старше. Результаты научной работы опубликованы в журнале Plastic and Reconstructive Surgery.

В ходе эксперимента 19 добровольцев прошли томографию головы. После этого специалисты изучили эти снимки. В результате они пришли к выводу , что потеря подкожного жира при сильном похудении ведёт к увеличению носогубных складок, заставляет щёки выглядеть впалыми. Челюсть при этом опускается, расплывается подбородок.

Больше всего страдают глаза. В отсутствии жира глазницы западают и человек выглядит уставшим.

По словам учёных, подкожный жир можно назвать каркасом, который «держит» лицо. Когда жир уходит, кожа начинает обвисать.

Чтобы исправить ситуацию, специалисты рекомендует употреблять в пищу жирную рыбу, фрукты, овощи, принимать жиры омега-3.

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