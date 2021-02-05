Учёные объяснили, почему похудение старит лицо

Исследователи в США выяснили, почему сильное похудение делает лицо старше. Результаты научной работы опубликованы в журнале Plastic and Reconstructive Surgery.
В ходе эксперимента 19 добровольцев прошли томографию головы. После этого специалисты изучили эти снимки. В результате они
Больше всего страдают глаза. В отсутствии жира глазницы западают и человек выглядит уставшим.
По словам учёных, подкожный жир можно назвать каркасом, который «держит» лицо. Когда жир уходит, кожа начинает обвисать.
Чтобы исправить ситуацию, специалисты рекомендует употреблять в пищу жирную рыбу, фрукты, овощи, принимать жиры омега-3.
Ранее NEWS.ru рассказал, что жительница Великобритании Клэр Дьюсбери, которой удалось похудеть почти на 60 килограммов, раскрыла главный секрет своей диеты.