Учёные обнаружили защищающее от всех штаммов COVID антитело

Учёные из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили антитело, которое может нейтрализовать все известные мутации коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте вуза.

Авторы исследования рассмотрели 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц специалисты протестировали на грызунах, чтобы отобрать самые эффективные.

Оказалось, что SARS2-38 может бороться с распространёнными вариантами коронавируса, а именно штаммов «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа» и «йота». По мнению учёных, SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остаётся неизменной. Антитело имеет высокую способность нейтрализации вируса при низкой концентрации, а также способно защищать от всех вариантов возбудителя инфекции.

Ранее сообщалось, что новый препарат AstraZeneca на основе антител человека при проведении третьей фазы клинических испытаний показал эффективность в 77% в борьбе с коронавирусной инфекцией. Препарат AZD7442 представляет собой сочетание из двух типов моноклональных антител, период полураспада которых увеличен более чем в три раза. В компании подчеркнули, что лекарство может обеспечивать защиту от коронавируса на протяжении года.