Учёные обнаружили рядом с Солнцем ещё одну похожую на Землю планету

https://static.news.ru/photo/efceb43a-7aae-11eb-924c-96000091f725_660.jpg Фото: Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Астрономы из Испании, Италии и Германии обнаружили неподалёку от Солнца новую планету. Они пришли к выводу, что небесный объект частично похож на Землю, однако жизнь на нём невозможна.

Новую планету назвали Gliese 740b. Она в три раза массивнее Земли, а ей радиус почти в два раза больше радиуса нашей планеты. Кроме того, космическое тело вращается вокруг красного карлика Gliese 740, наблюдения за которым велись с 2013 по 2019 год.

Учёные рассказали, что красные карлики — самый распространённый тип звёзд в Млечном Пути, но только у 10% из них есть свои планеты. Исследуемый красный карлик находится в созвездии Змеи, по размеру он оказался на 60% больше Солнца.

За новой планетой наблюдали с помощью программы HADES с обоих полушарий Земли. Планета относится к классу «суперземель», она вращается вокруг своей звезды-хозяина, делая полный оборот за 2,4 земного дня. Кроме того, температура на её поверхности составляет примерно 556 градусов по Цельсию, из-за чего жизнь на ней невозможна.

Астрономы полагают, что в той же системе может оказаться планета размером с Сатурн. Они получили необычный сигнал и собираются узнать, что именно его издаёт и как он достиг Земли, передаёт Astronomy & Astrophysics

Ранее NEWS.ru писал, что астрономы из Канарского астрофизического института (Испания) обнаружили самое плотное населённое скопление галактик ранней Вселенной. Объект до сих пор формируется. Его нашли с помощью инструмента OSIRIS Большого Канарского телескопа. По мнению экспертов, структура, расположенная в 12,5 млрд световых лет от Земли, в будущем превратится в нечто похожее на скопление Девы. Оно находится рядом с местной группой галактик, в том числе с Млечным Путём.