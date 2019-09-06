https://static.news.ru/photo/7583e8f2-d0ab-11e9-a6b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: H. Schmidbauer/blickwinkel/Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон не поверил заявлениям учёных о том, что лох-несского чудовища (Несси) не существует. Так он прокомментировал публикацию исследования, которое свидетельствует об обратном.

Высокая концентрация ДНК угря в воде не кажется мне убедительным доказательством того, что лох-несского чудовища не существует. Будучи ребёнком, я хотел верить в существование чудовища. И часть меня до сих пор хочет верить в это, — приводит слова Джонсона агентство Press Association .

О существовании чудовища с массивным туловищем и длинной шеей впервые упоминается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Несмотря на отсутствие доказательств, многочисленные очевидцы продолжают утверждать, что видели Несси.

Международная команда учёных, более года изучавшая образцы ДНК в озере Лох-Несс, не нашла доказательств его существования. Однако учёные выяснили, что там могут водиться гигантские угри до 1,8 метра в длину. Для исследований эксперты собрали 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине. Все образцы показали содержание большого количества фрагментов ДНК угря, писал News.ru.