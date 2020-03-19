Курение сигарет или использование вейпов делает человека более уязвимым для коронавируса, считают учёные.
У курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при заболевании коронавирусом,
У них мутируют иммунные клетки. И это приводит, в основном, к тому, что они чаще заражаются вирусами, — заявил биолог Роберт Тарран.
При этом само по себе курение не связывают с рисками заболеть COVID-19. Оно лишь усугубляет развитие инфекции.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что курение кальяна приводит к распространению коронавируса.
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