https://static.news.ru/photo/16e20f76-6a1c-11ea-890b-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/Global Look Press

Курение сигарет или использование вейпов делает человека более уязвимым для коронавируса, считают учёные.

У курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при заболевании коронавирусом, сообщает Scientific American.

У них мутируют иммунные клетки. И это приводит, в основном, к тому, что они чаще заражаются вирусами, — заявил биолог Роберт Тарран.

При этом само по себе курение не связывают с рисками заболеть COVID-19. Оно лишь усугубляет развитие инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что курение кальяна приводит к распространению коронавируса.