Учёные назвали новый штамм COVID более смертоносным

https://static.news.ru/photo/66cad33c-6f7b-11eb-8e39-96000091f725_660.jpg Раскрашенная электронная микрофотография апоптотической клетки (фиолетовый), инфицированной частицами вируса SARS-COV-2 (синий), выделенной из образца пациента. Фото: NIAID/flickr.com

Учёные назвали новый британский штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена. Они также отметили, что этот вид вируса на 30–70% более смертоносен, нежели изначальная форма.

Уже известно, что вирус на 35–45% легче передаётся от человека человеку. Он обнаружен как минимум в 82 странах, а в США число случаев заражения новым штаммом B.1.1.7 удваивается каждые десять дней.

Исследователи предполагают, что к марту 2021 года британский штамм станет основным во многих штатах США. В свою очередь, это приведёт к всплеску заболеваемости, если власти страны не примут меры по сдерживанию распространения патогена.

Одна из вероятных причин, по которой люди, заражённые этим штаммом, чаще умирают, состоит в том, что пациенты могут иметь более высокую вирусную нагрузку. Это значит, что в их организме содержится большее количество вируса, что приводит к более тяжёлому течению болезни, передаёт Science Alert.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса. Разработкой в ведомстве занимался Центральный НИИ эпидемиологии. Отмечается, что новая тест-система позволит избежать ложноположительных результатов в образцах с большой вирусной нагрузкой.

До этого сообщалось, что британский штамм коронавируса дойдёт до России, избежать этого не удастся, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, за время пандемии вирус сильно мутировал и китайский штамм, с которого началось распространение COVID-19, уже не циркулирует в обществе.