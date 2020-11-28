Учёные: лёгкие больных COVID-19 может поражать грибок

https://static.news.ru/photo/32737d86-329b-11eb-b178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международный коллектив исследователей сообщил о том, что у пациентов с коронавирусом, попадающих на искусственную вентиляцию лёгких, в 25% случаев в органах дыхания развивается грибковая, а не бактериальная инфекция.

Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано учёными из разных стран. Среди исследователей были представители Научно-исследовательского института наук о жизни и здоровье Университета Минью в Португалии, медики отделения внутренней медицины Медицинского центра Университета Радбоуд из Нидерландов и другие учёные, пишут «Известия».

В исследовании отмечается, что грибок обнаружен только у тех пациентов, которые находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Если пациент переносит COVID-19 в тяжёлой форме, то это приводит к поражению лёгочного эпителия и к аспергиллёзу, который провоцирует грибки рода Aspergillus.

У 60 из 257 пациентов с COVID-19 (23,3%) образцы мазка из горла дали положительный результат на Aspergillus, то есть у них возникла коинфекция, — приводит издание данные исследования.

Отмечается, что грибок увеличивает летальность среди пациентов на ИВЛ с COVID-19 на 16–25%.

Как сообщал NEWS.ru ранее, врач — аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала, что после перенесённого COVID-19, который развился в пневмонию и ударил по лёгким, ускорить восстановление можно посредством особых дыхательных методик и гимнастики.