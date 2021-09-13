Учёные Кубы завершили исследование «гаванского синдрома» у дипломатов США

Результаты расследования по так называемому гаванскому синдрому у американских дипломатов, работавших на Кубе, представили кубинские эксперты. Об этом сообщает МИД латиноамериканской страны.

По данным ведомства, эксперты Академии наук Кубы в течение трёх лет изучали проблемы со здоровьем, о которых сообщали американские и канадские дипломаты, работавшие в стране. В результате было представлено «самое полное и исчерпывающее исследование, когда-либо опубликованное по этой теме».

Проявления «гаванского синдрома» были зафиксированы у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах. Схожие симптомы наблюдались у дипломатов в КНР в 2018 году. Предполагалось, что люди подверглись воздействию звукового оружия, что обернулось долговременными последствиями для здоровья.

Кубинские эксперты сделали вывод, что американские служащие в Гаване могли чувствовать себя плохо «из-за набора разнородных медицинских причин». Некоторые проблемы были у них ещё до поездки на Кубу, другие были приобретены «по простым или общеизвестным причинам».

Многие заболевания, распространённые среди населения в целом, могут объяснить большинство симптомов. Следовательно, нет никакого нового синдрома, — отмечают учёные в докладе, размещенном на сайте Академии наук.

При этом у небольшого количества дипломатов была обнаружена дисфункция мозга, возникшая, по мнению кубинских учёных, до работы в Гаване, в других случая — «по хорошо известным медицинским причинам.

Ни одна из известных форм энергии не может избирательно вызвать повреждение мозга с пространственной точностью, как луч лазера, в условиях, описанных для предполагаемых инцидентов в Гаване, — отмечают эксперты.

По их словам, подобного не допускают законы физики, регулирующие звук, ультразвук, инфразвук или радиоволны.

Эти формы энергии не могли повредить мозг так, чтобы этого не почувствовали или не услышали другие, чтобы не было причинено других травм. Ни разу о таком не сообщалось, — отмечается в докладе.

По словам специалистов, оружие, использующее звук или микроволны, существует, однако его размеры не позволяют использовать его незаметно. Ни кубинская полиция, ни ФБР, ни полиция Канады доказательств «нападения» на дипломатов в Гаване не обнаружили.

Ранее «гаванский синдром» был обнаружен у дипломатов США в Германии. Несколько американских дипломатов, работающих над связанными с Россией проблемами, пожаловались на резкое ухудшение самочувствия с головными болями.