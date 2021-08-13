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Учёные изучили связь между беременностью и вакцинацией от коронавируса

14:50, 13 августа 2021
Учёные изучили связь между беременностью и вакцинацией от коронавируса Фото: pixabay.com
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Британские исследователи не нашли никаких следов влияния вакцинации от коронавирусной инфекции на исход беременности. Об этом сообщает American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Специалисты опирались на данные 1328 женщин, которые родили в период с 1 марта по 4 июля 2021 года в Лондоне. Из них прививку от вакцинации согласилась получить лишь 141. Оказалось, что женщины с более низким социально-экономическим статусом, а также более молодые чаще принимали решение не прививаться. Среди них наиболее часто отказывались от прививки те, у кого был обнаружен диабет.

Исследователи сравнивали неблагоприятные исходы беременности среди привитых и непривитых рожениц — выкидыши составляли от 0% и 0,3%, аномалии плода — 2,2% и 2,7%, а кесаревых сечений было 30,8% и 30,6% соответственно. Учёные отмечают схожесть показателей для привитых и непривитых женщин.

Ранее профессор акушерства в Университетском медицинском центре Утрехта Китти Блуменкамп заявила, что «дельта»-штамм коронавируса более опасен для беременных, чем другие виды этого вируса. По её словам, среди женщин, беременность которых протекала нормально, было зафиксировано намного больше случаев заражения, чем во время предыдущих вспышек коронавирусной инфекции. Часто у рожениц коронавирус проходил в тяжёлой форме, их состояние резко ухудшалось и им требовалась экстренная госпитализация.

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