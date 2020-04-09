Учёные из США призвали не надеяться на летний спад коронавируса

https://static.news.ru/photo/fa4ec32c-7a74-11ea-bb83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тёплая летняя погода не сможет остановить распространение коронавирусной инфекци COVID-19. Такое мнение выразили члены Национальной академии наук США в письме, направленном в Белый дом.

Учёные отметили, что коронавирус может распространяться менее эффективно при более высоких температурах и влажности. Однако это не сможет привести к значительному сокращению распространения заболевания, так как у подавляющего числа людей иммунитета к нему нет.

Исследование вспышки инфекции в Китае показало, что даже при высоких температурах и влажности вирус распространяется стремительно. В среднем один инфицированный заражает ещё двух человек, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на материал CNN.

В связи с этим, подчеркнули авторы письма, необходимо предпринимать более серьёзные усилия медицинского характера.

Ранее, как писал NEWS.ru, вирусолог Сергей Нетёсов высказал мнение, что ближе к концу весны и особенно в тёплый летний период коронавирус будет погибать намного быстрее. Это, по мнению эксперта, связано с тем, что при повышении температуры время его «полужизни» становится короче.