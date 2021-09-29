Учёные из США нашли связь загрязнённого воздуха и преждевременных родов

В результате повышенного содержания токсинов в атмосфере ежегодно может происходить около 6 млн преждевременных родов. Особенно остро проблема стоит в странах Африки южнее Сахары и Южной Азии. К таким выводам пришли учёные из университета в Сан-Франциско, данные исследования опубликовал журнал PLOS Medicine .

Предметом изучения стала взаимосвязь между накоплением в воздухе частиц пыли, едких газов, токсичных капель аэрозолей и вероятностью развития патологий на поздних сроках беременности у женщин. Сотрудники института сопоставили результаты сорока крупных исследований на данную тему, проведённых в Северной и Южной Америке, Европе, Австралии, Китае, Индии и Африке, с уровнем загрязнения воздуха, актуальным для большинства населённых территорий.

Из расчётов следует, что каждые 10 нг газообразных токсинов и частиц аэрозолей в атмосфере снижали средний вес младенца примерно на 22 грамма, повышали вероятность рождения раньше срока на 12%, увеличивали риск необычно низкого веса на 11%. Авторы исследования утверждают, что из-за этого ежегодно в мире рождаются недоношенными около 6 млн младенцев, а 2,8 млн имеют при рождении аномально низкий вес.

Чаще всего это происходит на территориях с максимально высоким загрязнением воздуха – в Африке южнее Сахары и Южной Азии. Учёные считают, что очищение воздуха в этих регионах привело бы к снижению данного показателя на 78%, улучшило бы ситуацию с ранней детской смертностью и распространённостью хронических заболеваний по причине недоношенности и низкого веса младенцев.

Ранее сообщалось, что суд потребовал от президента Индонезии Джоко Видодо принять решительные меры для защиты права людей на здоровый воздух в столице. Индонезия регулярно входит в топ стран по неблагоприятной ситуации с атмосферой. Согласно индексу IQAir, состояние воздуха в Джакарте оценивается в среднем на 39,6 балла, что указывает на высокое содержание вредных примесей.