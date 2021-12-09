Учёные Гонконга разработали «антиковидную» сталь

Учёные Университета Гонконга создали нержавеющую сталь, которая может бороться с коронавирусом на своей поверхности, сообщает пресс-служба научного учреждения. Разработку презентовал профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Минсинь совместно с исследовательской группой из центра изучения иммунитета и инфекционных заболеваний медицинского факультета.

Эффекта удалось добиться благодаря корректировке химического состава и микроструктуры исходного материала. В результате нержавеющая сталь получила повышенное содержание меди, которая обладает антибактериальными свойствами. Разработчики заверили, что поверхность сплава может уничтожать как коронавирус SARS-CoV-2, так и ряд других инфекций, включая вирус гриппа H1N1 и кишечную палочку.

Настоящие средства защиты от COVID-19 могут производиться серийно с использованием существующих технологий, — приводит пресс-служба слова профессора Минсиня.

Учёные планируют запатентовать разработку. Они считают, что нововведение можно использовать при изготовлении дверных ручек, кнопок лифтов и поручней во избежание рисков распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа. Исследователи смогли сделать снимок клетки почки обезьяны, заражённой новым штаммом. При малом разрешении видны повреждённые клетки с набухшими везикулами, содержащие маленькие чёрные частицы вируса. При большом разрешении в кадр попадает частица вируса SARS-CoV-2 «омикрон», на которой можно рассмотреть небольшие шипы.