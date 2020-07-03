Учёного Игнатенко госпитализировали после решения суда о его аресте

https://static.news.ru/photo/9ebf068e-bd3b-11ea-93b2-fa163e074e61_660.jpg Александр Игнатенко Фото: alexkonspirator/vk.com

Российский учёный Александр Игнатенко попал в больницу сразу после вынесения судом Шри-Ланки решения о его аресте. Об этом рассказал замглавы российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, у Игнатенко прямо в ходе заседания началось кровотечение и ему вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на это, суд огласило решение об отправке учёного в изолятор.

Однако затем Игнатенко стало ещё хуже, и врачи скорой помощи экстренно доставили его в больницу, где он и находится сейчас, — сообщил Мельников ТАСС.

Правозащитник добавил, что состояние здоровья учёного значительного ухудшилось после предыдущего ареста. Тогда он находился в камере вместе с почти сотней других арестантов.

Игнатенко является сотрудником зоопарка Ростова-на-Дону. Его вместе с двумя друзьями задержали в мае на Шри-Ланке по обвинению в уничтожении около трёхсот насекомых. Однако россияне утверждают, что собирали только мёртвых особей на территории отеля и у дороги.

Во время пребывания под стражей у Игнатенко открылась язва желудка из-за слишком острой пищи. В связи с пандемией коронавируса его выпустили из СИЗО под залог.

Как ранее писал NEWS.ru, от Игнатенко требуют заплатить штраф в размере 3 млн рублей. В противном случае ему грозит до 40 лет лишения свободы.