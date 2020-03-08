Фото: WDIV

Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки выросло более чем на треть, составив 265. Об этом сообщило РИА Новости.

Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки выросло более чем на треть, составив 265. Об этом сообщило РИА Новости. Отмечается, что ранее число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах составляло...