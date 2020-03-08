26-летняя учительница из американского Детройта устроила оргию с двумя школьниками 16 и 17 лет на глазах у одноклассников. Кэтрин Хоуталинг признали виновной в преступном сексуальном поведении, а также в одном эпизоде передачи запрещённого вещества.
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Я предала обязанности и ответственность, которые у меня были как у учителя. Благодаря этому сложному процессу я много узнала о себе и о других людях, — сказала Хоуталинг на заседании.
Суд приговорил её к четырём годам заключения.
Как ранее писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге за интимную близость с 15-летним подростком была задержана 35-летняя учительница.
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