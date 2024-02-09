Учительница занималась сексом с 14-летним школьником в его постели Американской учительнице грозит 50 лет за совращение 14-летнего ученика

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

25-летнюю американскую учительницу Меган Полин Джордан заподозрили в интимной связи с подростком, пишет Daily Mail. На постельном белье школьника обнаружили ее ДНК. Она признала свою вину в четырех эпизодах из восьми.

По данным издания, она вышла замуж в 2021 году и работала учителем естествознания в средней школе в округе Честерфилд (штат Вирджиния). Школьники заметили, что она флиртует с 14-летним юношей и прощает ему невыполненные задания. Об этом доложили полиции. В ходе расследования выяснилось, что интимная связь с подростком продолжалась в 2022–2023 годах.

Прокурор округа Шеннон Тейлор сообщила, что Джордан грозит до 50 лет тюремного заключения. Она также поблагодарила за «смелые действия» тех, кто сообщил о связи педагога и учащегося.

На днях стало известно, что в Индии 40-летний работник детского сада изнасиловал четырехлетнюю девочку. Угрозами он попытался заставил ребенка молчать. Тем не менее девочка пожаловалась родителям на сильную боль и все рассказала.

Ранее в Якутии 52-летний три года насиловал семилетнюю внучку. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление, но утверждал, что девочка все выдумала.