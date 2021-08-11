Учёный Супотницкий отреагировал на появление нового штамма «йота»

Военный микробиолог Михаил Супотницкий в беседе с NEWS.ru отреагировал на выявление в Нью-Йорке нового штамма коронавирусной инфекции под названием «йота».

Этот штамм не последний. Они будут менять друг друга. Один за другим появляться. Нужно к этому привыкнуть и пережидать эту эпидемию, — считает учёный.

Эксперт подчеркнул, что новый штамм пока недостаточно изучен. Микробиолог призвал россиян соблюдать безопасность, в общественных местах использовать маски и перчатки, а в транспорте при скоплении большого количества людей носить респираторы второго класса.

Вот только так. Потом учёные разберутся с этим делом. Не полагайтесь просто на удачу, — добавил микробиолог.

Летальность нового штамма на 82% выше, чем у других вариантов вируса. Также по сравнению с другими мутациями он передаётся на 25% быстрее. «Йота» более патогенный, он может ускользать от иммунного ответа и является трансмиссионным вариантом коронавируса.

В центре «Вектор» прокомментировали эти данные. Специалисты обратили внимание, что летальность вируса была высчитана на основе моделирования и эти расчёты могут расходиться с реальностью. В «Векторе» отметили, что случаев заражения «йота»-штаммом в России нет.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что «йота»-штамм коронавирусной инфекции не представляет серьёзной опасности. По её словам, в основном этот штамм присутствует в США.