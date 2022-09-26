Ученый оценил вероятность отказа Индии от российской нефти Ученый Власов: Индия вряд ли полностью откажется от импорта российского сырья

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Индийские нефтеперерабатывающие заводы вряд ли полностью откажутся от импорта сырья из России, считает ученый и кандидат технических наук Александр Власов. В интервью «Экономике сегодня» он заявил, что несмотря на сокращение импорта нефти с индийской стороны, поставки в регион продолжают осуществляться на уровне 2 млн тонн топлива, ведь Индия получает российскую нефть на выгодных дисконтных условиях. До этого в индийских СМИ появилась информация, что местные нефтеперерабатывающие заводы собираются отказаться от закупок российской нефти из-за удорожания фрахта.

Для Индии по сей день существуют достаточно выгодные дисконтные условия, поэтому я не думаю, что абсолютно все нефтеперерабатывающие заводы откажутся от импорта сырья из РФ <...> В любом случае, наш акцент на азиатский рынок остается в силе и я думаю, что Индия также продолжит сотрудничество с Москвой. В любом случае, предпосылок для разрыва связей я не вижу, — заявил Власов.

Специалист уточнил, Индии важны энергетические отношения с Москвой, поскольку именно благодаря этому там удается накапливать резервы топлива и в дальнейшем перепродавать его третьим странам.

Представитель МИД Индии Ариндам Багчи ранее заявил, что Индия не изменила позицию по российской специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что для того, чтобы решить конфликт на Украине, сторонам необходимо в срочном порядке сесть за стол переговоров. Эту позицию разделяет и действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди, который подтвердил ее в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, отметил дипломат.