Ученый объяснил цель измерения температуры почвы Луны Ученый Моисеев: информация о температуре Луны поможет при строительстве баз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о температуре почвы Луны необходима исследователям для строительства баз в будущем, объяснил руководитель института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. В разговоре с «360» ученый отметил, что аппарат из Индии стал первым, получившим соответствующие данные. По его словам, он изучил не просто температуру поверхности, а то, как она меняется от глубины.

Температура на Луне резко меняется. <...> Индийский аппарат изучал не совсем температуру поверхности. Он изучал, как меняется температура от глубины. Получились интересные данные: утром там они чуть ли не комнатные, — отметил эксперт.

В будущем эти данные строители лунных баз смогут применить, когда будут перерабатывать грунт. Моисеев добавил, что индийские ученые наблюдают за температурами почвы в течение лунного дня — для Земли это целых две недели. Он подчеркнул, что у Индии есть большой комплекс научных приборов для изучения грунта.

В 2040-е годы база уже будет, примерно в 2035 году. Она будет посещаемой, в ней будет экипаж, месяца через три его сменят. Где-то к 2050-м годам начнется промышленное освоение Луны — добыча тех материалов, которые нужны, — уверен Моисеев.

Индийский луноход «Прагьян», доставленный на Луну посадочным модулем «Чандраян-3», ранее передал на Землю первые научные данные. Как оказалось, верхний слой почвы на Луне имеет высокую температуру, что учеными не предполагалось.