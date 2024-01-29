Ученых напугало колебание ядра Земли Ученые предупредили, что Земля идет по пути самоуничтожения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ученые обнаружили необычную особенность в поведении внутреннего ядра Земли — «полярное движение», в ходе которого происходит смещение оси вращения Земли относительно оси «географической», сообщает «Русский пионер». Также ученые отметили изменение продолжительности суток, их фиксируют с помощью атомных часов, которые реагируют на малейшие изменения в поведении ядра.

Недавно мы обнаружили ряд тревожных аномалий во всех слоях системы Земли. Происходит необычайное смещение и дестабилизация ядра Земли, спорадическое и хаотичное ускорение вращения планеты, смещение ее оси вращения, — рассказал доктор философии, приглашенный исследователь в Гарвардском университете Аллен Эгон Чолакян.

По его словам, климатические изменения на планете ведут к учащению и росту масштабов сейсмических, вулканических, гидрологических, атмосферных, гравитационных и термических аномалий. Кульминацией стала чрезвычайная активизация магматических очагов и сопутствующее увеличение числа глубоких мантийных землетрясений, что привело к снижению теплопроводности океана, отметил Чолакян. Это, в свою очередь, увеличивает риск нагревания планеты и самоуничтожения в обозримом будущем.

Ранее стало известно, что сильная магнитная буря с красным уровнем опасности накрыла Землю. Пик мощности геомагнитных волн достигал четырех баллов. Метеорологи подчеркнули, что магнитная буря продолжится до вечера 30 января.