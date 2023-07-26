Ученые обеспокоились из-за изменения цвета океанов LIFE: ученые заявили об изменении цвета 56% поверхности Мирового океана

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ученые обеспокоились изменением цвета океанов по всему миру: появившиеся на их поверхности яркие сине-зеленые пятна настолько обширны, что их хорошо видно на снимках из космоса. Океанологи отмечают, что ситуация носит глобальный характер и может привести к массовой гибели растений и животных. Как уточняет LIFE.ru со ссылкой на данные исследователей, окрасилось 56% поверхности Мирового океана.

Как уточняет издание, изменение цвета океанов связано с распространением цианобактерий — сине-зеленых водорослей. Когда их становится слишком много, начинается так называемое цветение воды, которое приводит к зоне замора — гибели растений и животных. Как объясняют ученые, цианобактерии вытесняют другие разновидности растительного планктона и в большинстве своем ядовиты — из-за их поедания гибнет зоопланктон и мелкие рачки. Все, что умирает, опускается на дно, где начинает разлагаться. Из-за этого образуются бактерии, которым нужен кислород. Они поднимаются на поверхность ближе к цианобактериям, забирая себе все больше кислорода и создавая тем самым мертвую зону для рыб.

Океанологи на данный момент устанавливают причины происходящего. Ученые подозревают, что проблема возникла не из-за глобального потепления, так как зоны замора не совпадают с местами повышения температур. Пока исследователи предполагают, что цианобактерии могут любить фосфор, которым богаты минеральные удобрения, попадающие в Мировой океан с сельскохозяйственных полей.

Кандидат географических наук Петр Крылов ранее предупредил об угрозе для судов в окрестностях Антарктиды из-за самого крупного на Земле айсберга А23а, который начал активный дрейф. По его словам, ледяной гигант появился из-за глобального потепления климата.