Ученые выявили гибель галактик из-за черных дыр Nature: астрономы обнаружили гибель массивных галактик из-за ветра черных дыр

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Массивные галактики могут погибнуть из-за черных дыр, которые удаляют большое количество газа в результате взрывов и таким образом прекращают звездообразование, сообщает журнал Nature со ссылкой на исследование международной группы астрономов. Ученые выяснили, что при остановке звездообразования в галактике перестают формироваться звезды и она становится потухшей.

Исследования проводили с применением космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Астрономы нашли вызванное черной дырой мощное истечение в галактике, которая обладает очень низким уровнем звездообразования и находится на расстоянии 10 млрд лет от Земли. По словам ученых, из-за него газ удаляется быстрее процесса образования новых звезд, что оказывает существенное влияние на судьбу галактики. Затухание — это фундаментальный процесс в жизненном цикле галактик, но астрономы до сих пор не изучили всех деталей, которые заставляют галактики перестать образовывать звезды.

Ранее ученые из европейской обсерватории GAIA обнаружили самую крупную черную дыру звездной массы в галактике Млечный Путь, ее масса превышает массу Солнца в 33 раза. По словам астронома из Национального центра научных исследований Франции Паскуале Пануццо, подобное открытие делается только раз в жизни. Космический объект, получивший название Gaia BH3 и находящийся в созвездии Орла на расстоянии около двух тысяч световых лет от Земли, является самой большой из существующих в нашей галактике.