Ученые выяснили, что может убить 99% населения Земли Lancet: ученые обнаружили воздействие грязного воздуха на 99% населения Земли

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Загрязнение воздуха

Около 99% населения Земли подвергается воздействию микроскопических и крайне вредных загрязнителей воздуха, которые могут быть вредны для здоровья. Об этом говорится в исследовании группы ученых, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health. Речь идет о твердых частицах (PM, particulate matter) 2,5, по меньшей мере в 30 раз более тонких, чем человеческий волос, из-за чего они могут свободно вдыхаться и проникать в кровь.

Ученые проанализировали ежедневные и ежегодные показатели РМ 2,5 в разных странах мира с 2000 по 2019 год. В результате выяснилось, что лишь 0,001% землян и 0,18% суши подвергались воздействию безопасных уровней твердых частиц. Наивысшие уровни содержания РМ 2,5 обнаружены в Восточной и Южной Азии и Северной Африке. Кроме того, за исследуемый период содержание частиц выросло в Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна. При этом было отмечено и снижение — в Европе и Северной Америке.

Свыше 70% времени в 2000–2019 годах уровни РМ 2,5 были выше рекомендованных ВОЗ. В Восточной и Южной Азии негативные показатели отмечались 90% времени.

В 2019 году в журнале PLOS Medicine сообщалось, что из-за воздействия РМ 2,5 ежегодно умирают около 30 тысяч жителей США. Как сообщалось, принятые меры улучшили ситуацию, но ежегодно твердые частицы продолжают вызывать преждевременную смерть десятков тысяч человек.

В целом в мире, по данным ООН, совокупное воздействие загрязнения атмосферного воздуха приводит в преждевременной смерти 6,7 млн человек ежегодно.



Ранее сообщалось, что в Красноярске, Назарове, Минусинске и Ачинске Красноярского края, а также в Абакане и Черногорске Республики Хакасия ввели режим «черного неба» из-за отсутствия ветра и скапливания загрязняющих веществ в воздухе.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, что некоторые вещества, которые содержатся в загрязненном городском воздухе, являются раздражителями верхних дыхательных путей. Они могут вызывать хронические воспалительные процессы, такие как ринит и бронхиальная астма, или даже привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так, например, превышение уровня формальдегида и диоксида азота способно спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Ранее такие химические соединения были выявлены в воздухе Санкт-Петербурга.