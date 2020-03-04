Китайские медики выявили 150 генетических мутаций коронавируса. По их словам, заболевание становится более опасным.
Отмечается, что вирус изменяется из-за вмешательства человека. Новым штаммом уже заражены несколько человек. Они находятся под пристальным наблюдением врачей. По мнению учёных, наибольшему риску подвержены пожилые люди. Им следует уделить особое внимание профилактике,
NEWS.ru писал ранее, что Международный валютный фонд намерен выделить средства на поддержку больных коронавирусом. Сумма может превысить 50$ млрд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен