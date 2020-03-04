https://static.news.ru/photo/8366f6b6-5e2d-11ea-8c69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Китайские медики выявили 150 генетических мутаций коронавируса. По их словам, заболевание становится более опасным.

Отмечается, что вирус изменяется из-за вмешательства человека. Новым штаммом уже заражены несколько человек. Они находятся под пристальным наблюдением врачей. По мнению учёных, наибольшему риску подвержены пожилые люди. Им следует уделить особое внимание профилактике, пишет N+1.

NEWS.ru писал ранее, что Международный валютный фонд намерен выделить средства на поддержку больных коронавирусом. Сумма может превысить 50$ млрд.