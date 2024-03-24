Ученые смогли объяснить, когда и почему люди остались без хвостов CNN: опыты с ДНК показали, что люди лишились хвоста из-за мутации

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Исчезновение хвоста у прямоходящих приматов стало следствием мутации, сообщила антрополог, профессор кафедры антропологии Техасского университета в Остине Лиза Шапиро. По ее словам, которые приводит CNN, древние предки человека лишились хвостов задолго до того, как стали ходить на двух ногах, причем неясно, была ли эта мутация функционально полезной с точки зрения эволюции.

Профессор отметила, что представители древнейших видов обезьян были бесхвостыми еще в тот период, когда обитали на деревьях. На это указывают найденные окаменелости. Новые исследования, как подчеркивает Шапиро, позволили объяснить исчезновение хвоста. Так, ученые обратили внимание на короткую последовательность генетического кода, которая долгое время игнорировалась как ненужная. Один элемент этой последовательности относят к классу «прыгающих генов». Свое название они получили за способность менять свое местоположение в геноме, тем самым запуская мутации.

Однако, если это была мутация, которая случайным образом привела к потере хвоста у наших предков-обезьян, все еще возникает вопрос о том, была ли мутация сохранена, потому что она была функционально полезной в качестве эволюционной адаптации или просто не была помехой, — сказала Шапиро.

Ранее сообщалось, что группа археологов из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции обнаружила древний некрополь, чей возраст оценивается примерно в 7000 лет. В гробнице были найдены тысячи костей. Самые ранние находки датированы рубежом каменного и медного веков.