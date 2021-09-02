Учёные расшифровали древний манускрипт с легендами о короле Артуре

Фрагменты древнего пергамента, случайно обнаруженные в 2019 году, оказались оригинальным сборником легенд о Короле Артуре и о знаменитых рыцарях круглого стола. Об этом сообщает Daily Mail.
Несколько фрагментов пергамента относящейся ко второй половине VIII века нашей эры были расшифрованы. Текст древнего документа
Ранее сообщалось, что на острове Готланд исследователями-археологами было обнаружено древнее захоронение воина. В одиночной могиле учёные обнаружили остатки меча и шпор, что указывает на род деятельности древнего северянина. Данная находка может по праву считаться сенсационной, так как она является древнейшей в регионе и относится к периоду IV-V веков нашей эры.