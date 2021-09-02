Учёные расшифровали древний манускрипт с легендами о короле Артуре

Фрагменты древнего пергамента, случайно обнаруженные в 2019 году, оказались оригинальным сборником легенд о Короле Артуре и о знаменитых рыцарях круглого стола. Об этом сообщает Daily Mail.

Несколько фрагментов пергамента относящейся ко второй половине VIII века нашей эры были расшифрованы. Текст древнего документа повествует историю волшебника Мерлина и о битвах короля Артура. Данный манускрипт является древнейшим оригинальным текстом с сюжетами староанглийского эпоса. До этой находки, старейшими оригиналами повествования были рукописи середины XIII века.

Ранее сообщалось, что на острове Готланд исследователями-археологами было обнаружено древнее захоронение воина. В одиночной могиле учёные обнаружили остатки меча и шпор, что указывает на род деятельности древнего северянина. Данная находка может по праву считаться сенсационной, так как она является древнейшей в регионе и относится к периоду IV-V веков нашей эры.