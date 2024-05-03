Ученые раскрыли тайну появления огромной полыньи в Антарктиде SciAdv: огромная полынья возникла в Антарктиде из-за ветра и океанских течений

Фото: NASA

Международная группа ученых из Швеции, Великобритании и США выяснила, что полынья размером с Чехию в морских льдах вокруг Антарктиды образовалась в результате сложного взаимодействия ветра, океанских течений и особой географии дна океана, сообщает научный журнал Science Advances (SciAdv). Впервые свободное ото льдов пространство в море Уэдделла было обнаружено в 1970-х годах.

Объекту дали название Мод-Райз из-за расположенного в этом районе подводного хребта. В 2016-2017 годы полынья неожиданно расширилась до 80 тысяч квадратных километров. Согласно наблюдениям, в этот период вокруг Уэдделла усилилось большое круговое океанское течение. В связи с этим глубинный слой теплой соленой воды поднялся, облегчив вертикальное смешивание соли с поверхностными водами.

Также выяснилось, что под действием ветра и особого рельефа дна соль накапливалась на подводных вершинах в местах, где во льдах образовалась проталина. Ученые утверждают, что некоторые из процессов, лежащих в основе формирования Мод-Райз, также способствуют сокращению морского льда в Южном океане.

Ранее индийские ученые совместно с коллегами из США пришли к выводу о наличии в полярных кратерах Луны больших запасов льда. Специалисты утверждают, что количество подземного льда на небольшой глубине в несколько раз больше, чем на поверхности.