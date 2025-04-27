Ученые раскрыли, что спасло Хиросиму и погубило Чернобыль ИА «МедиаПоток»: судьба Хиросимы и Чернобыля отличается из-за природы взрывов

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Хиросима и Нагасаки смогли восстановиться после ядерных ударов, в то время как Чернобыльская зона остается необитаемой спустя десятилетия — из-за различия в природе взрывов, сообщает портал «МедиаПоток» со ссылкой на ученых. По данным источника, в бомбах Вашингтона использовались короткоживущие изотопы, тогда как авария на АЭС привела к распространению радиоактивных элементов с долгим периодом распада.

Как пояснили специалисты, американские атомные бомбы в 1945 году взорвались в воздухе над Хиросимой и Нагасаки, что минимизировало заражение почвы и окружающей среды. К тому же количество использованного урана в них было относительно небольшим — несколько десятков килограммов. В случае аварии на Чернобыльской АЭС в атмосферу попали сотни тонн ядерного топлива, а продукты деления осели в земле, растениях и проникли в организмы живых существ, что сделало территорию опасной для проживания на столетия.

Ранее ученый Эндрю Хаверли из Рочестерского технологического института предложил взорвать в Южном океане ядерную бомбу мощностью 81 мегатонна для замедления климатических изменений. По его мнению, измельченные базальтовые породы нейтрализуют углекислый газ. Взрыв должен произойти под плато Кергелен на глубине около пяти километров.

Хаверли признает, что подход может казаться радикальным, однако он считает его осуществимым с учетом безопасности, экологии и финансовых факторов. Впрочем, ученый также отметил, что в долгосрочной перспективе радиоактивный фон вырастет, что может привести к «некоторым жертвам».