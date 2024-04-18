Ученые раскрыли, какая глобальная проблема накроет Землю к 2050 году The Guardian: выбросы от производства пластика на Земле утроятся к 2050 году

Стремительное расширение производства пластика становится серьезной проблемой для всего мира и перечеркивают любые программы, нацеленные на борьбу с изменением климата, пишет The Guardian. Ссылаясь на результаты исследования Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, журналисты отметили, что уже к 2050 году выбросы от производства пластмассы увеличатся втрое, что эквивалентно работе 1700 угольных заводов.

Индустрия пластмасс находится на траектории экспоненциального роста, и ожидается, что генерация [выбросов] удвоится или даже утроится к 2050 году. Если производство будет увеличиваться на 4% ежегодно, удваиваясь в течение четверти века, выбросы от потепления планеты могут достичь 6,78 гигатонн к 2050 году, что равно выбросам более 1700 угольных заводов, - сказано в публикации.

Авторы исследования пришли к выводу, что такая тенденция ставит крест на результатах политики декарбонизация энергосистемы. То есть, даже если к 2050 году мир полностью перейдет на безуглеродную электроэнергию, загрязнение окружающей среды продолжится.

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