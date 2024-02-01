Ученые предупредили об опасности, угрожающей лунным миссиям LIFE: процесс «сжатия» Луны может угрожать лунным миссиям землян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тектонические процессы внутри Луны позволяют говорить о том, что естественный спутник Земли «сжимается», что в теории представляет определенную угрозу для пилотируемых миссий землян, сообщает LIFE.ru со ссылкой на результаты исследований ученых-планетологов. При этом предполагается, что заметное уменьшение Луны в размерах произойдет лишь через сотни миллионов лет.

Издание пишет, что ученые провели компьютерное моделирование возможных причин сейсмической активности в недрах земного спутника. В результате обобщения данных о мелких и сильных лунотрясениях исследователи пришли к выводу, что идущий в течение миллиардов лет процесс охлаждения Луны продолжается и сегодня, что приводит к уменьшению ее размеров.

Согласно данным сейсмометров, подлунные толчки наиболее часты в окрестностях лунного южного полюса, отмечает издание. Между тем, именно туда направлены устремления космических держав, так как в этих районах были обнаружены запасы водяного льда, способного стать ценным ресурсом для будущих лунных миссий. Однако сильное тектоническое напряжение внутри Луны может стать препятствием для строительства.

Ранее ученые из Мюнстерского университета в Германии рассказали об обнаружении на Луне странных валунов с необычными магнитными свойствами. По словам исследователей, эти объекты отражают свет не так, как другие. Специалисты уверены, что открытие поможет пролить свет на историю Луны и ее ядра.