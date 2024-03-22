Ученые предупредили о демографической катастрофе в 2050 году The Lancet: в 2050 году некому будет кормить старшее поколение

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Стремительное снижение показателей рождаемости по всему миру толкает мир к опасной демографической катастрофе, пишет научное издание The Lancet. Ученые из американского Института показателей и оценки здоровья пришли к выводу, что с текущими тенденциями уже в 2050 году молодежь не сможет прокормить старшее поколение.

В публикации уточняется, что такой прогноз актуален для 204 стран по всему миру, где через четверть века пожилых будет значительно больше, чем молодых людей. Кризис закономерно возымеет не только социальные, но и экономические последствия, так как в самых богатых странах сокращается рабочая сила.

Директор центра демографии Оксфордского университета Мелинда Миллс поставила под сомнение наличие проблемы в сложившейся обстановке. По ее словам, вопрос необходимости искусственного поддержания численности населения остается открытым.

Знаете, если отстраниться от этой проблематики, следует задаться вопросом: должны ли мы искусственно поддерживать численность населения. Существует так много стран, <...> у всех разная плотность населения, разный состав и потребности. Так что если перестать на время быть демографом, надо спросить себя: является ли сокращение численности населения проблемой? — задалась вопросом Миллс.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что населению Земли угрожает демографический коллапс. По его мнению, это самая большая проблема, с которой сталкивается человечество.