Найден препарат для лечения опаснейшего вида рака Найден препарат для лечения опаснейшего рака поджелудочной железы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты австралийского Института медицинских исследований Гарвана представили препарат, способный повышать эффективность лечения аденокарциномы поджелудочной железы, которая считается одной из самых опасных разновидностей рака. Согласно данным научного журнала Nature Cancer, пока препарат под названием PXS-5505 находится на втором этапе клинических испытаний.

Аденокарцинома составляет примерно 80% от всех злокачественных патологий поджелудочной железы. При этом выживаемость пациентов с таким диагнозом менее 10%. Лечение такого новообразования осложняется тем, что фиброзная ткань опухоли снижает эффективность химиотерапии. Как раз на такую ткань воздействует новый препарат. Он блокирует семейство ферментов, от которых зависит отложение в фиброзной ткани коллагена.

Предварительные испытания, которые проводились на животных, показали, что применение PXS-5505 при химиотерапии более чем на 35% увеличивает выживаемость подопытных. Кроме того, комбинированное лечение позволило на 45% снизить распространение метастаз на другие органы.

Ранее кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявлял, что лечение рака проходит наиболее успешно при раннем выявлении заболевания. При этом успехи в иммунотерапии и таргетном лечении позволяют длительно контролировать ситуацию даже в тяжелых опухолевых процессах легкого и почек.