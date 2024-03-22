Ученые предсказали скорое сокращение населения Земли Telegraph: население Земли скоро начнет сокращаться из-за низкой рождаемости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие десятилетия население Земли начнет сокращаться впервые с XIV века, когда в мире бушевала чума, пишет The Telegraph со ссылкой на исследование в журнале Lancet. Отмечается, что причиной станет резкое снижение рождаемости.

Издание напомнило, что пандемия чумы была единственным периодом в истории, когда численность людей на планете уменьшилось. Болезнь сразила 50 млн человек по всему миру, в частности, Европа потеряла почти треть своего населения, а общее число людей в мире упало до 350 млн человек.

На этот раз, пришли к выводу ученые, население Земли сократится из-за низкой рождаемости. Так, для роста численности населения этот параметр должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину. При этом в 1950-х мировой показатель рождаемости находился на уровне 4,84, однако, согласно прогнозам, к 2050-му коэффициент снизится до 1,83, а к 2100-му и вовсе рухнет до 1,59.

Отмечается, что наивысший показатель рождаемости сейчас у Чада, Нигера и Сомали — там коэффициент составляет от 6,5 до 7. При этом в России, Великобритании и США рождаемость на уровне 1,48, 1,49 и 1,64 соответственно. Как считают ученые, в РФ этот показатель к 2050 году уменьшится до 1,33, а к 2100-му — до 1,21.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предупредил, что нация голландцев вымрет, если уровень рождаемости в стране останется низким. По словам миллиардера, самая большая проблема сегодня — это коллапс западной культуры и ценностей из-за открытых границ.

До этого Маск заявлял, что демографический коллапс угрожает населению Земли. По его мнению, это самая большая проблема, с которой сталкивается человечество.